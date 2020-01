É possível dizer que a semana de Carolina Loureiro não poderia ter terminado melhor, pelo menos a avaliar pela sua mais recente publicação do Instagram. Trata-se de um vídeo no qual a protagonista da novela 'Nazaré' aparece a brincar na praia com um arco.

"Meu final de tarde perfeito", afirmou na legenda da publicação.

Importa sublinhar que, atualmente, Carolina encontra-se num relacionamento com o cantor brasileiro Vitor Kley.

Eis o vídeo:

