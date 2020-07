Depois de abrir o coração para partilhar alguns detalhes sobre a morte do seu pai, Carlos Costa voltou a dividir com os seus seguidores do Instagram um momento carregado de emoção.

O cantor mostrou na sua conta oficial imagens captadas na cerimónia onde ao lado da família se despediu do seu "papá", como carinhosamente chamava ao progenitor.

Carlos e os irmãos juntaram-se num sunset onde se despediram do pai com um 'adeus' emocionado.

