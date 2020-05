Parece que Blaya começou o dia de hoje cheia de energia. Na sua conta de Instagram, a artista, ex-membro do grupo Buraka Som Sistema, partilhou um vídeo no qual surge a dançar intensamente, sobretudo no que diz respeito à zona do rabiosque.

"PORRA!!!! Tentem isto em casa! Morri para a vida! Mas não há nada melhor que começar a manhã a fazer exercício!!! Eu adoro acordar e entrar logo em ação", afirmou na legenda da publicação.

Veja o momento de seguida.

