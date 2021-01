"De volta ao hospital", foi desta forma que José Castelo Branco anunciou aos seus seguidores do Instagram que a sua mulher, Betty Grafstein, de 92 anos, precisou de intervenção médica.

Depois de uma consulta de rotina, a esposa do socialite foi enviada pelo seu médico para o hospital para realizar uma "monitorização cardíaca".

José Castelo Branco esteve sempre ao lado da mulher durante o período em que esta esteve hospitalizada e partilhou com os seguidores do Instagram diversas imagens desses momentos. O socialite realizou até um direto com Zena, vencedora de 'Big Brother - A Revolução', a partir do quarto de hospital e sentado ao lado da cama de Betty.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por José Castelo Branco (@jose_castelo_branco)

Leia Também: Vídeo. José Castelo Branco pede encerramento das escolas em Portugal