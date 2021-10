Esta sexta-feira, no espaço de comentário social do 'Dois Às 10' onde são comentados os últimos acontecimentos do 'Big Brother', um dos temas comentados foi o desafio de Bruno em cortar o cabelo em troca de 5 mil euros para o prémio final.

Uma vez que o concorrente cumpriu o a tarefa, Zé Lopes recordou quando César Matoso foi desafiado a fazer o mesmo na 'Casa dos Segredos' e recusou.

Cláudio Ramos imediatamente mostrou desagrado com a atitude e criticou: "Foi profundamente ridículo quando o César Matoso, por causa da Gabriela, não quis cortar dois dedos de cabelo. Foi profundamente ridículo".

Perante as críticas, o fadista algarvio fez uso das redes sociais para reagir: "Ridículo é fazerem este tipo de observações quando na verdade só dão este tipo de desafios a homens! Pois eu gostava que não diferenciassem tanto e também dessem um desafio destes a uma mulher para perceber se o tipo de opinião seria assim tão consensual ou não! É só ridículo em pleno século 21 um homem que faz TV há tantos anos ter um tipo de comentário como estes! Abram o alçapão e acordem este homem, que ele ficou parado no tempo".

Sem ficar por aqui, César Matoso regressou mais tarde ao Instagram para agradecer o carinho recebido e dedicou mais algumas palavras a Cláudio Ramos. "Cada um diz o que quer, cada um tem a sua opinião. Bom fim de semana a todos, incluindo ao Cláudio Ramos", disse enquanto tocava no seu cabelo.

