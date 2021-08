Na noite desta terça-feira, Ana Rita Clara transbordou amor na sua página de Instagram com a publicação de um vídeo em que aparece a ser 'bombardeada' com beijos do filho, Caetano, de quatro anos.

"No final de um dia de trabalho intenso, lembranças das férias e destes momentos que me fazem estremecer o coração de tanto amor. O meu mundo todo aqui. Mais e mais e mais", escreveu na legenda.

Veja na galeria as imagens de derreteram os seguidores.

