1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Oprah Winfrey.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Telefone.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Tenho alguns… Se inicio uma série vejo quase oito episódios de uma vez e devoro jogos como o Trivial Pursuit.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Uma das minhas receitas, por exemplo, e que já fiz no meu programa online: Arroz de couve flor e camarão, ou salada de salmão e abacate.

5. Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Um claustrofóbico.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Estar sempre a contar coisas. Parece que tenho uma máquina de calcular no cérebro. E gostar de ler vários livros ao mesmo tempo.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Existem muitas ainda para realizar. E com a pandemia esses sonhos atrasaram-se um pouco. Mas uma delas será em dúvida uma road trip pelos Estados Unidos e Ásia. Na Europa, a Costa Amalfitana será irresistível.

8. Quais os filmes ou músicas da sua vida?

'Laranja Mecânica', 'Voando sobre um Ninho de Cucos', 'O Acossado', 'Citizen Kane', 'Singular Men', 'Nomadland'. Tantos...

E como amo música, David Bowie, Oh Wonder, Tom York, The Weekend, Portico Quartet, Rhye, Surfjan Stevens…

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheiro das flores e da fruta nos campos da casa de família. Assim como o delicioso cheirinho de leite creme quente com casca de limão e canela, acabadinho de fazer pela minha avó.

