Ágata recorreu à sua página de Instagram para partilhar um vídeo no qual grava um sem-abrigo no meio da rua. "O que é que está aqui a fazer? É drogado? Não quer tomar banho e cortar esse cabelo?", começa por dizer a cantora ao homem que encontrou deitado no chão.

De seguida, a artista continua a tentar fazer conversa com o homem, perguntando-lhe a idade.

Na legenda das imagens, acrescentou: "Hoje tentei ajudar este homem, perdido no tempo e na vida... mas ele fugiu".

Mas não ficou por aqui e mostrou-se também indignada: "Será que não existe uma instituição capaz de olhar por este tipo de pessoa?! No meio da rua a morrer aos poucos... frio e fome".

Uma publicação que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. Veja abaixo:

