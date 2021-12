Esta terça-feira, 28 de dezembro, Blaya partilhou um vídeo muito ternurento onde o protagonista é o filho mais novo, Theo, que nasceu em julho deste ano. Na gravação - conforme poderá ver no vídeo em baixo - o menino ri-se à gargalhada, não deixando ninguém indiferente.

"Sou o tipo de pessoa que nunca limpa a lente do telemóvel… enfim! O meu Theo", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que o menino é fruto do seu atual relacionamento com o músico João Barradas. Blaya é ainda mãe de Aura, do relacionamento anterior com Pedro Russo.

