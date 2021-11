Blaya Rodrigues tem estado afastada das redes sociais, nomeadamente do Instagram. A cantora e dançarina tem feito poucas ou nenhumas publicações, mas há um motivo para tal.

"Sim, estou viva. Sabem que eu nunca lidei bem com rotina, hábitos e o Instagram, às vezes, tem de se entrar numa rotina em que o tico não bate com o teco. Aborrece-me fazer stories, aborrece-me fazer posts", explica, dando conta de que não gosta da obrigatoriedade de fazer publicações.

"Prefiro nem publicar nada, porque na realidade não me apetece publicar", afiança, garantindo que a falta de conteúdos em nada está relacionada com falta de atividade na sua vida. "Tenho estado a fazer coisas, música, ensaios, treinos, mas realmente não me apetece fazer stories a fazer essas coisas", assegura.

