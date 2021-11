Blaya Rodrigues decidiu voltar a falar aos fãs sobre a sua vida pessoal, partilhando detalhes sobre esta nova fase da sua vida, depois de ter sido mãe pela segunda vez.

"[...] Uma das dezenas de coisas diferentes de quando foi a Lau, é a logística de tempo. Como o pai da Lau era pai a tempo inteiro (não percebo bem este termo, mas ok… não vou divagar) eles iam sempre comigo, ou ficavam sempre os dois juntos, por isso nunca pensei sobre duas coisas: 'quem fica com ela?', 'posso marcar qualquer coisa neste dia?'", começou por escrever na sua página de Instagram esta quinta-feira, 18 de novembro, recordando a anterior relação.

"Com o Theo é um bocado diferente... e ainda me estou a adaptar. Todas as semanas eu e o pai do Theo temos que olhar para o calendário e fazer a nossa semana! E muita sorte temos nós por cada vez que algum está ocupado, o outro consegue estar livre", acrescentou, referindo a esta nova fase, depois de ter sido mãe pela segunda vez em julho.

"Sim… o miúdo tem avós, mas por enquanto não consigo deixá-lo sozinho o dia todo com eles (mas estou a trabalhar nisso)", destacou de seguida.

"E é no meio destes dias ocupados e livres que surge a culpa e o agradecer. Ok, vou explicar… Esta semana tive dois dias seguidos ocupada! E o João ficou em casa com o Theo! A meio do segundo dia só me apetecia mandar uma mensagem ao João a dizer, obrigada e desculpa! Obrigada por estares a cuidar do Theo e desculpa por estar fora tantas horas durante dois dias…. E isto, meus amigos, é só estúpido!! Claro que agradecer é bom… mas o pai está a fazer o que é suposto fazer! E desculpa???", continuou.

"Tenho a perfeita noção que há mães e pais que não têm os parceiros ao lado.. e até os que têm mas não fazem o que é suposto fazer.. todas as realidade são importantes", rematou.

Leia Também: Blaya deixa mensagem aos jovens: "Não carregues a dor sozinho"