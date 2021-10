No passado fim de semana, Rita Pereira fez uma 'escapadinha' até Cabo Verde na companhia do filho, o pequeno Lonô e da irmã, Joana Pereira. Esta terça-feira, 5 de outubro, a artista partilhou com os seus seguidores do Instagram um resumo da aventura através de um vídeo no qual juntou diversas imagens.

"O fim de semana com os meus amores, Joana Pereira e Lonô e a música do meu querido Dino d'Santiago por toda a energia que os três lhe enviámos da sua ilha de Santiago. Até já Cabo Verde", escreveu Rita na legenda da publicação.

Veja o vídeo de seguida:

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Rita Pereira (@hyndia)

