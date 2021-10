Rita Pereira tirou férias e rumou a Cabo Verde para desfrutar de uns dias de descanso com companhia especial. A atriz fez-se acompanhar pelo filho, Lonô, e pela irmã, Joana Pereira.

"Vim passar uns dias a Cabo Verde com a minha irmã e o meu filho. E que saudades que já tinha desta terra. Adoro tudo. As pessoas, a cultura, a música, a comida, os sorrisos, a simplicidade, a verdade", declara Rita ao partilhar na sua conta oficial de Instagram as primeiras imagens desta escapadinha em família.

"Aqui sou sempre feliz. Obrigada Cabo Verde, recebem-me sempre tão bem", termina.

Espreite a galeria para ver as imagens.

