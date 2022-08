Laura Figueiredo partilhou na rede social Instagram esta terça-feira, 9 de agosto, um vídeo hilariante de uma pequena 'zanga' entre a filha, Beatriz, e o pai da menina, Mickael Carreira.

As imagens mostram pai e filha a discutirem as suas opções clubísticas, com Beatriz a ficar muito zangada com a sua insistência para que seja do Sporting.

"Não. Eu sou do Benfica. O pai diz que eu sou lagarto, mas eu não sou. Eu sou da águia como a minha mãe", afirmou a menina.

"Trabalho bem feito é isto, gente. Orgulhem-se", brincou Laura ao filmar o momento.

