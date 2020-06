Alegadamente, Victoria e David Beckham estariam a planear viver em países diferentes depois da quarentena por causa da pandemia da Covid-19.

De acordo com a revista Closer, a estilista iria continuar a viver no Reino Unido com os filhos, mas o ex-futebolista iria mudar-se para Miami por causa do seu novo clube de futebol, o Inter Miami CF.

A publicação adianta que o casal ficaria temporariamente separado para que David se pudesse concentrar na equipa. Por sua vez, Victoria continuaria a viver no Reino Unido por causa da escola dos filhos mais novos e para não os destabilizar.

No entanto, uma fonte próxima da família disse ao Daily Star que "essas alegações são falsas". "O David e a Victoria disseram sempre que a família vai morar no Reino Unido e esse continua a ser o caso", acrescentou.

