Victoria Beckham surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram após partilhar um vídeo ousado que destaca os seios de uma modelo.

Logo após a partilha, os fãs alertaram a estilista para o facto das imagens irem contra as regras da rede social.

O vídeo onde a modelo aparece com um top transparente serviu para divulgar a nova linha de moda de 2021. No entanto, muitos fãs não ficaram impressionados com a nudez e mostraram o seu desagrado.

Ainda assim, de acordo com o The Sun, o vídeo somou mais de meio milhão de visualizações uma hora após ser partilhado.

Entre os comentários, estão ainda algumas reações divertidas de internautas que levaram a publicação na brincadeira. "Algo bom para usar na igreja", pode ler-se.

Leia Também: David e Victoria Beckham foram infetados com o novo coronavírus