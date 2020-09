David e Victoria Beckham terão sido infetados com o novo coronavírus, facto que optaram por manter em segredo, avança a imprensa internacional. Segundo a Page Six, vários membros da equipa do casal também foram diagnosticados com Covid-19, depois de terem marcado presença num evento que aconteceu nos Estados Unidos.

As suspeitas surgiram quando o casal regressou ao Reino Unido a propósito do aniversário de Brooklyn, que completou 21 anos.

"Foi um pesadelo", afirmou um amigo da família. "O David começou a sentir-se mal e depois a Victoria começou a ter dores de garganta e febre", acrescentou.

A fonte refere que nessa altura, motoristas, guarda-costas e assistentes também começaram a sentir uma indisposição.

Foi nessa altura que Victoria decidiu tomar medidas e colocar a família toda numa rigorosa quarentena.

Já recuperados, os membros do casal adotaram medidas de prevenção mais apertadas com os seus empregados. A publicação dá ainda conta de que tudo terá começado em março, sendo que a situação já estará normalizada.

Leia Também: Bruce Williamson, vocalista dos Temptations, morre por Covid-19