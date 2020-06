Victoria Beckham lucrou mais de um milhão de euros com a digressão de regresso das Spice Girls, apesar de não ter participado na mesma.

Segundo o jornal The Sun, a estilista ganhou este dinheiro por ser uma das fundadoras e diretoras da empresa que gere a imagem do grupo musical.

Assim sendo, a mulher de David Beckham teve direito a um quinto dos lucros gerados com acordos de direitos de autor, merchandising e ainda pelo marketing.

A ironia de toda esta situação, aponta a publicação, é que Victoria conseguiu lucrar mais com a banda do que com a sua marca de roupa de luxo, Posh. Isto porque ao longo dos últimos anos esta tem registado grandes perdas de dinheiro...

