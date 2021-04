Victoria Beckham completou 47 anos este sábado, 17 de abril, data que foi celebrada com o marido, David Beckham, e os filhos.

No Instagram, a estilista publicou uma fotografia em que aparece junto do companheiro, numa praia com uma fogueira - um ambiente mais intimista e romântico -, e disse: "Obrigada David Beckham, por teres tornado o meu aniversário tão especial. Amo-te muito".

Uma imagem que foi também partilhada na página de Instagram do ex-jogador de futebol. "Parabéns, mamã, amamos-te e tu mereces o melhor dia de todos. Para a melhor mamã e esposa, feliz aniversário (eu tenho 45, já agora)", disse, não deixando de brincar com a mulher.

Também o filho mais velho, Brooklyn, de 22 anos, fez questão de mostrar que esteve presente neste momento especial. "Feliz aniversário, mamã, amo-te tanto", destacou na legenda de uma fotografia onde aparece junto de Victoria.

