Lionel Messi já se estreou ao serviço do Inter Miami, o clube de David Beckham, uma partida que contou nas bancadas com espectadores muito especiais.

A estreia do argentino juntou Victoria Beckham e a filha, Harper Seven, de 12 anos, com a socialite Kim Kardashian, que levou o filho Saint, de sete anos, a ver o primeiro jogo do antigo jogador do Paris Saint-Germain.

"O apoio dos amigos em Miami", escreveu a mulher de David Beckham na legenda das fotografias onde aparece ao lado do marido, da filha, e Kim Kardashian.