Daniel Oliveira usou esta segunda-feira, dia 29, as suas redes socias para, com enorme entusiasmo, anunciar o convidado do próximo 'Alta Definição'.

O apresentador conseguiu entrevistar o Vice Almirante Henrique Gouveia e Melo, "o homem que todos querem ouvir neste momento".

Daniel Oliveira promete uma entrevista reveladora com "um testemunho absolutamente marcante e imperdível" do antigo responsável pela task-force.

O 'Alta Definição' com Gouveia e Melo vai para o ar no próximo sábado, dia 4 de dezembro, depois do 'Primeiro Jornal'.

