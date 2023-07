A princesa Leonor de Espanha e a irmã, a infanta Sofía, tiveram esta terça-feira, dia 4 de junho, um ato oficial para o qual não contaram com a companhia dos pais. As duas filhas dos reis Felipe VI e Letizia estiveram numa reunião de trabalho a propósito de atividades relacionadas com a entrega dos Prémios da Fundação Princesa de Girona, que decorrem esta quarta-feira na Catalunha.

Para a ocasião, tanto Leonor como Sofía optaram por visuais com cores bastante chamativas, uma opção invulgar para as netas dos reis eméritos.

A futura rainha de Espanha, de 17 anos, elegeu um vestido cor de laranja, de comprimento midi, mangas compridas abalonadas, decote em lágrima e abertura lateral, uma peça de Lady Pipa, que tinha um custo de 175 euros, mas está agora em saldos e pode ser adquirido por 125 euros. A princesa completou o visual com uma pequena mala em branco, da Zara, e alpargatas - o calçado 'preferido' da rainha Letizia para esta estação.

Já a infanta Sofía optou por um conjunto 'low cost', composto por um top e umas calças oversize, ambas em vermelho e tecido fluido, duas peças da Sfera, que se encontram à venda por 18 e 30 euros, respetivamente. Para completar, tal como a irmã mais velha, optou por calçar alpargatas de tom claro.

