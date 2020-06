Mais uma vez Sílvia Alberto voltou a encantar tudo e todos com a escolha do seu visual para apresentar o programa da RTP1 'Portugal Got Talent'.

Tal como a própria apresentadora o referiu na legenda de uma publicação do Instagram, o vestido é uma criação de Luís Carvalho. Já as sandálias são de Luís Onofre e as jóias de Carolina Curado.

Desde logo, vários admiradores elogiaram a escolha, entre eles a colega e amiga Catarina Furtado. "Muito gira!", comentou.

O que achou deste visual?

