Ontem (dia 6), Tânia Ribas de Oliveira recebeu no seu programa da tarde da RTP1 Sílvia Alberto. Hoje, recordando os momentos divertidos que ambas partilharam, Sílvia fez uma publicação na sua conta de Instagram a tecer os mais diversos elogios à colega de profissão e amiga.

"Soube-me mesmo bem a tarde de ontem. Mesmo com a devida distância, gostei de te ver forte e feliz, a comandar com destreza um estúdio que apesar de praticamente vazio, está cheio de alegria, animação e vontade de transmitir cá para casa bons sentimentos. Mesmo sem qualquer contacto físico alegra-me saber que somos não só de sorriso fácil como persistente, muito difícil de esmorecer. Obrigada pela nossa tarde e por todas as outras tardes minha Tanoca. Que isto passe depressa para o calor dos abraços apertados de que tanto gostamos", sublinhou, numa publicação.

