É o chamado 'efeito Kate'. Esta quarta-feira, 5 de outubro, Kate Middleton encantou os presentes durante uma visita à maternidade do Royal Surrey County Hospital.

Para a ocasião, a princesa de Gales elegeu um elegante vestido amarelo mostarda midi, cintado e com pregas.

A peça, da marca Karen Millen, apesar de custar 200 euros fez tanto sucesso que já esgotou.

A mulher do príncipe William conjugou o vestido com uns stilletos azul marinho de Gianvito Rossi e uma carteira, no mesmo tom, de Emmy London.

