A 5.ª temporada da série 'The Crown' continua a ser gravada e, segundo a imprensa internacional, já foi retratado um dos momentos mais icónicos da princesa Diana, nomeadamente, o evento público na noite em que foi transmitida uma entrevista do príncipe Carlos na qual este confessou o caso extraconjugal que manteve com Camilla Parker-Bowles.

Já foram reveladas imagens da cena em que Elizabeth Debicki, atriz que dá vida a Lady Di, dá vida a este momento, ao sair do carro com um vestido preto e um colar de pérolas, um dos seus mais afamados looks.

O vestido ficou conhecido como 'revenge dress - vestido da vingança'.

A título de curiosidade, Dominic West dará vida ao príncipe Carlos nas últimas duas temporadas da trama da Netflix. A estreia deverá acontecer em novembro de 2022.

