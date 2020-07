Vanessa Martins foi jantar fora e decidiu destacar nas stories da sua página de Instagram um hábito seu quando sobra comida.

A figura pública contou aos fãs que costuma pedir para levar o resto da refeição para casa para que não hajam desperdícios, gesto que incentivou os seguidores a fazê-lo para evitar que a comida seja deitada ao lixo.

"Sim... foi o meu almoço no restaurante e vai ser o meu jantar em casa. Uma dose dava para duas pessoas à vontade. Como sobrou, eu faço sempre isto, peço para levar. Desta forma não há desperdício, tenho outra refeição e na realidade paguei por ela e não vai para o lixo. Não há vergonha em sair do restaurante com um saco. Vergonha devia ser deitar a comida ao lixo com tanta gente sem nada para comer", começou por escrever numa fotografia onde mostra a referida refeição.

De seguida, Vanessa destacou que esta é uma prática que é possível fazer em qualquer tipo de de restaurante, seja "top ou um tasco". "Qualquer um deles tem caixinhas para trazerem que sobra", rematou.

Leia Também: Vanessa Martins vence processo em tribunal após acusações de prostituição