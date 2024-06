Vera Kolodzig usou a sua conta no Instagram para mostrar o quão orgulhosa está da mais recente ação do filho, Mateus, de nove anos, que nasceu da sua relação já terminada com Diogo Amaral,

"Que orgulho. O Mateus na semana passada foi para o acantonamento da escola. Quando voltou, fomos passear o Tofu na floresta e perguntei-lhe como tinha sido, o que mais tinha gostado, etc. Ele disse-me 'Mãe, fiz aquela coisa que costumas fazer, o 'randómekofcaindess' ou lá o que é.' Eu perguntei : 'Random Act of Kindness? A sério? Conta lá!'", começou por contar a atriz, explicando depois qual o ato de bondade praticado pelo filho.

"'Então, tinha um amigo queria muito comprar um chupa-chupa mas tinha pouco dinheiro. Como eu tinha uma nota de 5€ comprei dois, um para mim, outro para ele, mas disse que ele não me ficava a dever nada!' No acantonamento dizem aos pais para darem algum dinheiro de bolso às crianças no caso de quererem trazer lembranças. O Mateus decidiu usá-lo para este ato de bondade aleatório. Cada um faz os seus, de acordo com as suas possibilidades", explicou.

"No sábado decidimos ficar agarradinhos no sofá a ver filmes e como gosto de dar o exemplo ofereci uma das pizzas que encomendei ao estafeta que as trouxe. E pode ser algo tão simples como uma mensagem de agradecimento ou um elogio a alguém desconhecido.

Quais são os atos de bondade aleatórios que praticas?", concluiu.