Vera Kolodzig celebrou o Dia da Mulher, este domingo, dia 8, através de uma publicação muito especial na sua conta de Instagram. A atriz partilhou uma fotografia do momento em que deu à luz o seu filho, o pequeno Mateus, fruto do anterior relacionamento Diogo Amaral.

"Esta fotografia foi tirada minutos depois do Mateus nascer. Este foi o momento da minha vida em que me senti mais poderosa. Senti-me a super mulher depois de parir, depois de perceber as capacidades incríveis que o nosso corpo tem. Feliz dia a todas as mulheres, as que são mães e as que não são. Seja como for somos todas super-heroínas", sublinhou.

Ora veja a publicação:

