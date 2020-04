Vera Kolodzig acaba de adotar um novo amigo de quatro patas, como a própria revelou através de uma fotografia que publicou na sua página do Instagram, onde deu a conhecer aos fãs o novo membro da família

"Apresentamos-vos o Tofu, o novo membro da família. Vimos o apelo da NAAAS [Núcleo de Apoio a Animais Abandonados de Sintra] e não conseguimos ficar indiferentes. Obrigada NAAAS pelo vosso excelente trabalho e por nos terem facilitado a adopção cumprindo todas as normas de segurança", começou por escrever na legenda da imagem.

"Infelizmente não conseguimos trazer a Pandora, a irmã do Tofu, que continua como tantos outros cães à procura de um lar. Se quiserem saber mais sigam a página do Núcleo de Apoio aos Animais Abandonados de Sintra no Facebook", acrescentou na mesma publicação, onde também podemos ver ainda o atual companheiro da atriz, Rúben Maio.

