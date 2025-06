Demi Moore aumentou a família, como mostrou aos seguidores na terça-feira, dia 3 de junho. Ao publicar imagens de patos bebés no Instagram, a atriz explicou que "resgatou" os animais.

"Com a ajuda e a orientação do veterinário, estamos a trabalhar para criá-los até que tenham idade suficiente para serem reintroduzidos no seu habitat natural. Tem sido uma alegria 'confusa', mas o Pilaf está a amar os novos amigos", acrescentou, referindo ainda o seu amigo de quatro patas, que também aparece nas imagens.

Veja as imagens na galeria.