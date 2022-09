Vera Kolodzig publicou uma fotografia onde mostra "o seu estado" que marcou o início da semana, "com dores no corpo e febre".

Na publicação que fez na sua página de Instagram, a atriz contou que o filho, Mateus, "esteve doente há dias" e Vera Kolodzig acabou por "apanhar a mesma virose". Razão que a levou a partilhar um desabafo.

"Depois pergunto-me: 'o que é que este estado diz sobre mim? O que tenho a aprender com isto?' A minha Vera antiga possivelmente iria aguentar a bomboca, esconder-se, mesmo que em sofrimento absoluto, só para se provar a si mesma que consegue fazer tudo sozinha - ah guerreira! Que as mães solteiras conseguem fazer tudo sozinhas é certo e sabido e não tem de ser assim. Por isso hoje, ao sentir que precisa mesmo de descanso, fiz alguns telefonemas a pedir ajuda", contou.

Vera Kolodzig relatou que contactou a mãe para "lhe trazer comida e vitaminas". Depois também ligou às amigas Madalena Brandão e Mariana Norton para levarem o seu patudo a passear. Como as amigas não conseguiam ajudá-la, "veio a dogsitter".

Mas não ficou por aqui e entre os pedidos de ajuda, também houve quem a ajudasse com o filho Mateus, fruto da relação terminada com Diogo Amaral.

"[...] A verdade é que cresci a safar-me sozinha e vivo muitas relações com este padrão. Daí a 'receita', para que novas pessoas percebam que preciso que cuidem de mim", acrescentou, referindo-se também à camisola que tem vestida e que à frente diz "cuida de mim" e atrás pode ler-se a mesma mensagem mas em inglês: "take care of me".

"Foi bom hoje pedir e aceitar ajuda e poder descansar. [...] Obrigada a todos os que contribuíram para um dia mais tranquilo e a todos os que ofereceram ajuda e recusei por já não precisar", escreveu ainda.

Veja a publicação na íntegra:

