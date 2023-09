"Dois meses do nosso Gabi". Foi no dia 5 de julho que Laura Figueiredo e Mickael Carreira deram as boas-vindas ao segundo filho. Hoje, terça-feira, 5 de setembro, o menino celebra mais um mês de vida e o dia não ficou esquecido.

Depois de ter publicado um vídeo nas stories onde destaque este dia especial, Laura Figueiredo publicou no Instagram algumas carinhosas fotografias onde aparece com o bebé e a filha mais velha, Beatriz, de seis anos.

"A amar descobrir este mundo azul, mas a amar ainda mais ver diariamente este amor de irmãos", disse a mamã.

"Desde que estava grávida que o Gabriel reagia à voz da Bea, mas ver os dois agora chega a tirar-me o ar de tanto amor e cumplicidade. A Bea tem sido uma agradável surpresa provando que todas as conversas que tivemos durante a gravidez cumpriram em parte o seu papel, a outra parte é mérito da menina doce e maravilhosa que tenho a sorte de ter. Não há ciúmes, mas se ela precisa de mim fala comigo e sempre que estou mais atrapalhada com o mano ajuda e compreende", contou.

Por fim, afirmou: "Sabem que mais, o amor é a chave de tudo".

