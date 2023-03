A cerimónia dos Óscares de 2023 não ficou marcada por qualquer incidente relevante diante das câmaras, mas não podemos dizer o mesmo no que respeita aos bastidores. Um dos vencedores da noite precisou de ser levado de emergência para o hospital.

Eric Saindon, vencedor do prémio na categoria de Melhores Efeitos Visuais, juntamente com a restante equipa, Joe Letteri, Richard Baneham e Daniel Barrett, do filme 'Avatar: The Way of Water', não aguentou as "dores fortes" e foi assistido logo após ter recebido o galardão.

Lila Saindon, mãe de Eric, contou em declaração à NBC News Center Maine que o filho já tinha sido assistido no hospital na manhã dos Óscares. Com os relatórios médicos a assegurarem que não se tratava de apendicite ou cálculos renais, o especialista em efeito visuais recebeu alta e foi medicado com analgésicos para as dores.

No entanto, depois de receber o prémio viu-se forçado a deixar a sala de imprensa e foi transportado para o hospital. Já sob acompanhamento médico, foi detetado que teria uma perfuração no intestino delgado.

Eric Saindon, de 53 anos, terá sido imediatamente operado, encontrando-se agora, de acordo com um representante da produtora de efeitos visuais Weta FX, "bem e a recuperar".

"Fiquei feliz por ele ter saído naquele momento. Uma perfuração é uma coisa séria", disse a mesma fonte em declarações ao Entertainment Tonight.

