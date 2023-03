Tom Cruise quer evitar qualquer proximidade com Nicole Kidman, de tal forma que o ator, de 60 anos, terá desistido de ir à cerimónia dos Óscares 2023 para não ter de cruzar-se com a ex-mulher.

Apesar de o filme 'Top Gun: Maverick' estar nomeado ao Óscar, Tom Cruise optou por 'faltar' para evitar um "desentendimento constrangedor".

A informação é revelada por uma fonte em declarações ao Daily Mail. Contudo, um alegado representante do ator contraria as alegações e garante que o motivo da sua ausência não está relacionado com assuntos pessoais mas sim com incompatibilidade de agenda.

Tom Cruise e Nicole Kidman estão separados há 20 anos. Do casamento, ocorrido a 24 de dezembro de 1990, resultam dois filhos adotivos: Isabella, de 29 anos, e Connor, de 27.

