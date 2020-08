Rita Pereira continua a surpreender os seus fãs com diversos projetos. Ainda hoje (12), por exemplo, a atriz levantou a 'ponta do véu' relativamente a um novo desafio que estreia no dia 14.

A avaliar pelo pequeno vídeo que partilhou na sua conta de Instagram, a artista terá participado num videoclipe de Mastiksoul, embora a própria não tenha passado pormenores.

Na legenda publicação apenas escreveu: "Algo de bom está prestes a acontecer".

Veja de seguida:

