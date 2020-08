Guillaume Lalung presenteou esta quinta-feira os seus seguidores do Instagram com uma fotografia de família onde se mostra ao lado dos seus dois amores, os filhos Lonô, fruto da relação com Rita Pereira, e Luan, de um anterior relação.

A imagem mostra pai e filhos numa animada tarde de piscina, onde reinou a brincadeira e diversão.

"Crianças felizes", pode ler-se na legenda do registo, que não passou despercebido ao olhar atento dos fãs.

Ora veja:

