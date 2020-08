Rita Pereira decidiu esta quinta-feira partilhar com os seus seguidores um ternurento momento que retrata a forma como em tempos de pandemia de Covid-19 tem atenuado as saudades do seu avô.

"Falar com o meu avôzinho de 94 anos em FaceTime é, sem dúvida, o melhor do meu dia", declarou a atriz na legenda de uma fotografia que mostra precisamente a chamada realizada hoje para aquela que é uma das pessoas mais importantes da sua vida.

