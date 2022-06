Vem aí uma nova edição do 'Big Brother' e as inscrições já estão abertas no site da TVI.

A mais recente edição do reality show acabou no último domingo e a casa já está a ser preparada para receber novos concorrentes, anunciou a estação esta quinta-feira.

Vale notar que o canal de Queluz prepara-se para estrear um novo formato de fim de semana, o concurso 'Uma Canção Para Ti', que vai ser apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha.

Leia Também: Uma Canção Para Ti: Tony Carreira junta-se aos jurados na gala de estreia