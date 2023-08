Georgina Rodríguez continua a somar vitórias na sua carreira como modelo. Sendo uma das caras da Guess, a companheira de Cristiano Ronaldo destacou nas stories da sua página de Instagram, através de um vídeo, um cartaz gigante de uma campanha que fez com a marca em Veneza, Itália.

Com uma comunidade de mais de 50 milhões de seguidores nesta plataforma social, desde que começou a namorar com o craque português que a influenciadora se tornou uma referência no mercado digital.

Outra das marcas que promove é a Alo Yoga.

Veja o vídeo na galeria.

