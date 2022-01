Vasco Palmeirim foi uma ausência sentida na gala deste domingo, 2 de janeiro, do 'The Voice Portugal'. Catarina Furtado, com quem divide a apresentação do programa, revelou logo no início da edição o motivo que explica tal ausência.

"Esta noite, infelizmente, sinto-me um bocadinho sozinha, porque o Vasco não está presente, não porque tenha Covid-19, mas porque esteve em contacto com uma pessoa que testou positivo e, por isso, hoje está em casa em segurança", notou Catarina.

Na sua conta de Instagram, o radialista acrescentou: "Infelizmente, estive em contacto com uma pessoa que testou positivo e não poderei ir hoje à 2.ª Gala do @thevoiceportugal. Estarei em casa a ver tudo e convido-vos a fazer o mesmo e - muito importante! - liguem para salvar os vossos preferidos!

Será estranho não estar num domingo à noite com @catarinafurtadooficial, com os mentores e com os concorrentes, mas estaremos em breve todos juntos novamente".

