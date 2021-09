Esta segunda-feira, 27 de setembro, Vasco Palmeirim esteve à conversa com Júlia Pinheiro, conversa animada e descontraída onde lembrou um momento engraçado do seu casamento com Bárbara Magalhães, com quem deu o nó em 2018.

"Trocamos as alianças e estamos de mão dada. Constato uma coisa. A mão onde tenho a aliança é uma mão, a direita, e a mão da Bárbara é a esquerda. A nossa primeira troca de palavras com alianças foi a seguinte: eu, debruçando-me para o ouvido dela, enquanto o padre falava, digo à minha mulher: 'amor, um de nós está mal'", relata, momento em que Júlia não conteve o riso.

"'Seu estúpido, é na esquerda. Sê discreto'. Começo discretamente a tirar a aliança", conta o radialista da Comercial.

Note-se que em comum Vasco e Bárbara têm dois filhos: Tomás, de quatro anos, e Matias, de um.

