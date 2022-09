Vanessa Silva deixou Portugal nas últimas horas rumo a Miami. A cantora vai passar os próximos nove meses fora em busca de novas oportunidades profissionais, tal como revela a própria através das redes sociais.

"Hoje vou voltar. Volto porque além desse chamamento é lá que sinto que me 'vêem', é lá que existe um respeito, uma valorização e amor à arte, que me faz sentir plena", nota a artista, que recentemente participou no 'Big Brother Famosos'.

Marta garante que partiu de coração cheio de "amor e luz" e, reforça, "não poderia ir mais feliz e plena de que esta decisão é a certa".

"Obrigada a todos os que partilharam a vida comigo nos últimos tempos, em especial a minha família/amigos, e peço desculpa em adiantado a quem não consegui ver ou estar, não foi falta de amor, foi mesmo falta de tempo e muito trabalho", escreveu.

"Vou viver, viajar, cantar, dançar, representar, partilhar, aprender muito nos próximos nove meses e espero que continuem por aqui comigo, a acompanhar esta nova aventura", terminou, sem revelar quais os projetos profissionais que a levam para fora de Portugal.

Vanessa Silva, recorde-se, já passou vários meses no estrangeiro por trabalhar como cantora em cruzeiros.

