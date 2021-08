Vanessa Martins nunca assumiu publicamente o seu novo namoro, porém já foram várias as vezes em que foi vista a viajar com Miguel Ângelo.

Esta segunda-feira, dia 9, a digital influencer confirmou a relação com o modelo ao fazer uma piada sobre uma oferta que recebeu em casa.

Vanessa foi presenteada com um conjunto de lençóis, toalhas e robe com as suas iniciais bordadas: V e M.

"Podia ser Vanessa e Miguel, mas por acaso é Vanessa Martins", brincou a figura pública, referindo ao namorado.

Vanessa Martins e Marco Costa, recorde-se, separaram-se em agosto de 2020, há precisamente um ano.

Leia Também: Vanessa Martins responde a questões amorosas e brinca após receber vacina