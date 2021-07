Depois de ter recibo uma mensagem a elogiá-la por ter sido vista a apanhar os sacos que estavam no chão e colocados no caixote do lixo, Vanessa Marins aproveitou "para chamar atenção pela indiferença e falta de civismo".

"O lixo está fora do caixote do lixo porque as pessoas não querem tocar nas tampas. O lixo abre-se, os cães vão lá, o lixo voa, mas Deus nos livre de tocar na tampa do lixo... O que seria", disse Vanessa Martins, identificando de seguida a Câmara de Sinta.

"Que vergonha numa zona nova em crescimento populacional que os caixotes do lixo que proporcionam são os verdes de 1980. Nem eco ponto há! E nem todas as noites passam aqui a levar o lixo", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e publicou de seguida uma fotografia onde mostra lixo espalhado num passeio. "Isto é só um exemplo! Câmara de Sintra, na entrada de um dos condomínios mais prestigiantes. Vivo nesta zona há cinco anos e a câmara não quer saber do lixo nem em fazer instalações de caixotes subterrâneos para os habitantes da serra", destacou.

"Não queria usar a minha influência para mostrar esta triste realidade. Mas como moradora tenho de fazer alguma coisa", completou.

Na mesma rede social, acrescentou ainda mensagens que recebeu de internautas a apoiarem as palavras de Vanessa Martins. Veja tudo nas imagens da galeria.

