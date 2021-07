"Eu vou me permitir. O 'burnout' acontece quando o teu estado físico e mental entra em exaustão por longos períodos de stress ou frustração". Foi com estas palavras que Vanessa Martins começou por falar aos fãs, na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

"Quando tu não te permites descansar e sabotas os teus momentos de descanso preocupada com o que tens de fazer ou não fizeste. Quando um simples jantar com amigas se torna um stress para cumprir horas de chegar e de acabar porque no dia seguinte tens de acordar mais cedo para um trabalho", enumerou.

"Quando não usufruis do domingo porque segunda já começa o stress. Quando te rodeias de conversas negativas, quando carregas os problemas dos outros, quando tentas ajudar mais os outros do que a ti mesma. Permite te dizer que não", continuou.

Uma reflexão onde destaca a importância de "dar-nos a nós próprios uma pausa".

"Não há nada de errado em desligar e pensar só em nós e no nosso bem estar. Tu mereces experienciar todos os bons momentos da vida e dar a ti mesma uma pausa e dont give a shit a todos os que te tentam convencer que não. A vida é tua e só tu sabes a mochila que carregas", rematou.

Uma partilha que chega semanas depois de ter confessado que recentemente teve "um ataque de ansiedade".

