Vanessa Martins partilhou esta terça-feira, dia 17 de janeiro, uma conversa que teve com uma fã que a abordou na rua.

Nas stories do Instagram, a empresária revelou o que foi dito e mostrou-se particularmente satisfeita com um detalhe que envolve a sua marca, chamada Frederica.

"Acontece várias vezes abordarem-me na rua porque me reconhecem. Por vezes dizem: 'A sua cara não me é estranha… ah, já sei, é dos 'Morangos'' ou 'ah, é do Instagram…'", começou por contar.

"E hoje na fila para pagamento da Primark foi diferente a abordagem. Uma senhora disse-me: 'Conheço a sua cara de algum lado. Ah, já sei: é da Frederica'. Foi a primeira vez que o disseram. O trabalho está no caminho certo", completou Vanessa.



© Instagram/Vanessa Martins

