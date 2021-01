Vanessa Martins resolveu usar as suas redes sociais para esclarecer todas os amigos, fãs e seguidores que nas últimas horas lhe enviaram "mensagens de preocupação". A digital influencer explicou a sua ausência nas redes sociais e motivo pelo qual está a caminho do Brasil.

"Está tudo bem, estou a tomar o máximo de cuidados possível e a seguir TODAS as recomendações da DGS. Devido ao crescimento da Frederica (que só tenho a agradecer-vos por isso) tenho de me deslocar a São Paulo em trabalho para abraçar mais um grande desafio", começa por revelar, não escondendo o medo que esta deslocação acarreta.

"É assustador ter que viajar neste momento quando pensávamos há uns meses que por esta altura já estaria tudo mais calmo. Quando marquei esta viagem nada previa que nesta altura estaríamos assim. Fiz teste Covid antes da viagem e permaneci sempre em casa até ao momento da viagem. No aeroporto as medidas de segurança são apertadas. O aeroporto de Lisboa recebia 100 voos diários e está reduzido a 30. Está tudo fechado e paira um ambiente de medo no ar", conta Vanessa, que diz neste momento estar a viver "um sentimento agridoce".

"Por um lado vou atrás de mais um sonho, por outro o medo e a tristeza vêm connosco. Estou a tomar todas as recomendações da DGS e dias antes de embarcar para Portugal tenho de fazer um teste e quando aterrar e sair do aeroporto farei outro por minha conta", completa.

