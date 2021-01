Foi através das stories da sua página de Instagram que Vanessa Martins destacou de novo que continua a receber "mensagens de ódio".

"A quantidade de pessoas que acordam todos os dias e fazem post e me mandam mensagens de ódio... Se elas fizessem alguma coisa por elas... Algum projeto delas... O tempo que perdem a pensar em mim podiam ajudar as pessoas que mais precisam", começou por escrever, esta terça-feira, na rede social.

"Por aqui está tudo pago. Dediquem o vosso tempo a fazer o bem e a ajudar quem precisa", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e numa outra publicação, feita também nas stories, escreveu ainda: "Por aqui não há hipótese. Com dores ou sem dores, o trabalho tem de aparecer feito. Porque ter um negócio próprio é dar sempre o melhor para que no final do mês todos os colaboradores recebam os seus ordenados. Que neste momento já são quatro fixos e três freelancers".

Mensagem que chega depois de Vanessa Martins ter revelado que a doença que a levou a ser operada há um ano, endometriose, voltou a dar sinais. "Passado exatamente um ano depois de ser operada... aquela dor abdominal aguda apareceu", contou.

Partilha que levou a que recebesse também muitas mensagens de apoio e carinho, como fez questão de revelar, tendo agradecido aos seguidores: "Bom dia! Obrigada por todas as mensagens de apoio e partilha. Quando estiver melhor apareço por aqui".

