Cerca de três meses depois da notícia do casamento com Cole Tucker, Vanessa Hudgens exibiu a barriga de grávida na passadeira vermelha dos Óscares.

A atriz, de 35 anos, destacou-se com dois looks diferentes, uma vez que também não faltou à 'after party'. E o vestido que usou na festa após os Óscares deixava a barriga ainda mais exposta pelas transparências do vestido de Alberta Ferretti.

Veja ambos os visuais nas fotografias da galeria.

